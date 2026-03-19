Шахтар назвав стартовий склад на матч з Лехом у Лізі конференцій
Донецький Шахтар назвав стартовий склад на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій проти польського Леха.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Шахтар: Різник, Тобіас, Грам, Марлон, Енріке, Назарина, Аліссон, Педріньйо, Очеретько, Невертон, Еліас
Зустріч на Міському стадіоні у Кракові розпочнеться о 22:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
Нагадаємо, що перша гра між командами завершилась перемогою "гірників" з рахунком 3:1. Тоді крапку в поєдинку поставив Ісаке Сілва.
Він забив гол ударом через себе. Те взяття воріт визнали найкращим за підсумками тижня в Лізі конференцій.