Шахтар назвав стартовий склад на матч з Лехом у Лізі конференцій

Олександр Булава — 19 березня 2026, 20:50
Донецький Шахтар назвав стартовий склад на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій проти польського Леха.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Шахтар: Різник, Тобіас, Грам, Марлон, Енріке, Назарина, Аліссон, Педріньйо, Очеретько, Невертон, Еліас

Зустріч на Міському стадіоні у Кракові розпочнеться о 22:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, що перша гра між командами завершилась перемогою "гірників" з рахунком 3:1. Тоді крапку в поєдинку поставив Ісаке Сілва.

Він забив гол ударом через себе. Те взяття воріт визнали найкращим за підсумками тижня в Лізі конференцій.

Шахтар Донецьк

Полякам нічого втрачати: ексгравець збірної України – про матч Шахтаря з Лехом
Легенда Шахтаря зробив прогноз на матч "гірників" з Лехом
Колишній тренер збірної України назвав переможця матчу Шахтар – Лех
Легенда Шахтаря зробив точний прогноз на матч "гірників" у Лізі конференцій
Сабо дав впевнений прогноз на майбутнього чемпіона УПЛ

