Шахтар оголосив стартовий склад на матч з Абердіном у Лізі конференцій

Донецький Шахтар назвав стартовий склад на матч з Абердіном у межах 1 туру основного етапу Ліги конференцій.

Шахтар: Різника, Тобіас, Бондар, Матвієнко, Енріке, Назарина, Феррейра, Очеретько, Гомес, Педріньйо, Еліас

Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстова трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Напередодні матчу Ліги конференцій Абердін програв Мотервеллу в матчі шостого туру чемпіонату Шотландії з футболу.

Шахтар водночас без проблем розгромив Рух в Українській