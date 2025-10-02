Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар оголосив стартовий склад на матч з Абердіном у Лізі конференцій

Олександр Булава — 2 жовтня 2025, 20:57
Шахтар оголосив стартовий склад на матч з Абердіном у Лізі конференцій

Донецький Шахтар назвав стартовий склад на матч з Абердіном у межах 1 туру основного етапу Ліги конференцій.

Шахтар: Різника, Тобіас, Бондар, Матвієнко, Енріке, Назарина, Феррейра, Очеретько, Гомес, Педріньйо, Еліас

Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстова трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Напередодні матчу Ліги конференцій Абердін програв Мотервеллу в матчі шостого туру чемпіонату Шотландії з футболу.

Шахтар водночас без проблем розгромив Рух в Українській

Шахтар Донецьк

Шахтар Донецьк

Український голкіпер Данді Юнайтед здивував прогнозом на матч Шахтаря з Абердіном
Туран прокоментував кадрові втрати Шахтаря напередодні матчу з Абердіном
Динамо та Шахтар розпочинають боротьбу в основному етапі Ліги конференцій
Шахтар готує покращено пропозицію щодо 17-річного півзахисника Греміо
Еліас: Шахтар очікує дуже важкий матч з Абердіном

Останні новини