Олімпійська збірна України оголосила склад на матч проти Парагваю
Олімпійська збірна України визначилась зі стартовим складом на товариський матч проти олімпійської команди Парагваю.
Про це повідомила Українська асоціація футболу.
Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом. Трансляція гри не передбачена, згідно з домовленостями збірних.
Нагадаємо, футбольний турнір на Олімпіаді у Франції відбудеться з 24 липня по 9 серпня. Команда Руслана Ротаня в стартовому поєдинку 24 липня зустрінеться з Іраком. Початок гри — о 20:00 за київським часом.
Напередодні головний тренер оголосив заявку України на Олімпійські ігри. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді.