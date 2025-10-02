Українська правда
Динамо назвало склад на матч з Крістал Пелес у Лізі конференцій

Олександр Булава — 2 жовтня 2025, 18:43
Тренерський штаб київського Динамо назвав стартовий склад на матч 1 туру основного етапу Ліги конференцій проти Крістал Пелес.

Динамо: Нещерет, Михавко, Тіаре, Біловар, Тимчик, Бражко, Ярмоленко, Яцик, Шапаренко, Дубінчак, Герреро

Зустріч відбудеться на стадіоні "Арена Люблін" у польському місті Люблін та розпочнеться о 19:45 за київським часом. Чемпіон проводитиме текстову онлайн-трансляцію даного протистояння.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Напередодні завершились матчі другого туру Ліги чемпіонів, а Ілля Забарний отримав найкращу оцінку в матчі Барселона – ПСЖ.

