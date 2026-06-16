Цей період назавжди зі мною: воротар Динамо зворушливо попрощався з клубом Першої ліги, у якому провів 2 роки

Новоспечений воротар київського Динамо Ілля Ольховий виступив із прощальною промовою до тернопільської Ниви, подякувавши клубу та вболівальникам за підтримку.

Відповідне відео він опублікував у власному Інстаграмі.

"Тернопіль, настав час прощатися. В першу чергу хочу подякувати людям, які приходили й підтримували нас, попри результати. Ви завжди вірили до кінця і були поруч. Окреме спасибі й тим, хто не вірив — ви давали мотивацію ставати кращим. Два роки пролетіли як один день. Ми пройшли через чимало випробувань: були як хороші, так і важкі моменти, але ми прожили їх разом, як одна велика сімʼя. За цей час я багато чого навчився, знайшов нових друзів і отримав безліч незабутніх емоцій, які ви дарували нам на трибунах".

Окремо, 23-річний голкіпер зауважив, що два роки, які він провів у тернопільському колективі, залишаться з ним назавжди.

"Дякую керівництву клубу за те, що відкрило мені шлях у великий футбол. Дякую кожному тренеру, який вкладав у нас свої сили та віру, а також усьому персоналу, який дбав про те, щоб ми працювали в хороших умовах.

І, звичайно, спасибі команді, яка стала для мене другою родиною. Цей період назавжди залишиться частиною мене. Дякую, що були на цьому шляху зі мною".

Нагадаємо, що напередодні Динамо оголосило про підписання Іллі Ольхового із Ниви Тернопіль. Кольори Ниви Ольховий захищав з 2024 року. У минулому сезоні провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких пропустив 31 гол і 11 разів зберіг ворота в недоторканості.