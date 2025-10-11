Визначився найкращий гравець збірної України у грі з Ісландією

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський був визнаний найкращим гравцем у складі "синьо-жовтих" у матчі проти Ісландії (5:3) в межах відбору на чемпіонат світу-2026.

Оцінки виставив статистичний портал Sofascore.

Малиновський отримав оцінку 7,9 бала за гру. Футболіст розпочав поєдинок у стартовому складі та відзначився дублем. Тепер на рахунку футболіста 9 голів за національну команду.

За 87 хвилин на полі хавбек віддав 65% точних передач (22 з 34), завдав 2 удари по воротах, 1 перехват та заробив 3 фоли.

Найкращим гравцем матчу був визнаний нападник ісландців Альберт Гудмундссон, на рахунку якого дубль. Він отримав оцінку 8,6 бала.

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.