Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначився найкращий гравець збірної України у грі з Ісландією

Олександр Булава — 11 жовтня 2025, 00:01
Визначився найкращий гравець збірної України у грі з Ісландією
УАФ

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський був визнаний найкращим гравцем у складі "синьо-жовтих" у матчі проти Ісландії (5:3) в межах відбору на чемпіонат світу-2026.

Оцінки виставив статистичний портал Sofascore.

Малиновський отримав оцінку 7,9 бала за гру. Футболіст розпочав поєдинок у стартовому складі та відзначився дублем. Тепер на рахунку футболіста 9 голів за національну команду.

За 87 хвилин на полі хавбек віддав 65% точних передач (22 з 34), завдав 2 удари по воротах, 1 перехват та заробив 3 фоли.

Найкращим гравцем матчу був визнаний нападник ісландців Альберт Гудмундссон, на рахунку якого дубль. Він отримав оцінку 8,6 бала.

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.

Збірна України з футболу Руслан Малиновський

Збірна України з футболу

Ця гра не коштує нічого, якщо не виграти Азербайджан: Ребров – про перемогу України над Ісландією
Велетень дебютував за збірну України у переможному матчі проти Ісландії в межах відбору на ЧС-2026
Калюжний та Очеретько відзначились дебютними голами за збірну України
Франція розбила Азербайджан, перемога України, Швеція програла Швейцарії у кваліфікації ЧС-2026
Дубль Малиновського та супергол Калюжного допомогли Україні перемогти Ісландію у кваліфікації ЧС-2026

Останні новини