Малиновський випередив Девіча та Кравця у рейтингу бомбардирів збірної України
Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський відзначився дублем у матчі 3 туру європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року, у матчі проти Ісландії. Тепер на рахунку футболіста 9 голів за національну команду.
За цим показником Малиновський випередив Марко Девіча, Артема Кравця, Максима Калініченка, Руслана Ротаня, Артема Мілевського, Андрія Вороніна та Тамерлана Гусейнова. Він поділяє 12-14 місця з Андрієм Воробеєм та Андрієм Гусіним.
Найкращим бомбардиром в історії й досі залишається Андрій Шевченко, в якого 48 результативних ударів за збірну України.
Топ-10 бомбардирів збірної України
- Андрій Шевченко – 48
- Андрій Ярмоленко – 46
- Євген Коноплянка – 21
- Роман Яремчук – 17
- Сергій Ребров – 15
- Віктор Циганков – 13
- Олег Гусєв – 13
- Сергій Назаренко – 12
- Олександр Зінченко – 12
- Артем Довбик – 11
Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.