Матч Динамо – Зрінські розсудить бригада арбітрів з Нідерландів

Нідерландець Марк Нагтегал буде головним арбітром матчу третього туру основного етапу Ліги конференцій Динамо – Зрінські, який відбудеться 6 листопада.

Про це повідомляє УЄФА.

Йому допомагатимуть арбітри з Нідерландів Діон Фіккерт та Мурат Кючюкербір (лайнсмени), а також Алекс Бос (четвертий рефері). На VAR працюватимуть Ервін Бланк та Едвін ван де Граф.

Для Нагтегала це буде другий матч за участі української команди. Раніше він обслуговував поєдинок Шахтаря з Ільвесом у кваліфікації Ліги Європи в поточному сезоні. Тоді "гірники" декласували суперників з рахунком 6:0.

Нагадаємо, у другому турі Динамо програло Самсунспору з рахунком 0:3. А до цього кияни поступилися Крістал Пелес. "Біло-сині" розмістились на 34 місці турнірної таблиці Ліги конференцій, не набравши жодного очка.