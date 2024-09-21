Стала відома оцінка Забарного у матчі проти Ліверпуля

Сьогодні, 21 вересня, Борнмут Іллі Забарного програв Ліверпулю (3:0) у матчі 5 туру Англійської прем'єр-ліги.

Статистичний портал SofaScore виставив оцінки за підсумками поєдинку, в якому український захисник отримав 7.0 бала, що є високим показником серед одноклубників. Центрбек відіграв весь матч.

Найгіршу оцінку у матчі отримав партнер Забарного по команді Хуліан Араухо.

Найкращим гравцем поєдинку було визнано нападника суперника колумбійця Луіса Діаза.

Нагадаємо, нещодавно Єгор Ярмолюк дебютував у стартовому складі Брентфорда у сезоні-2024/25.