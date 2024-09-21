Ярмолюк та Забарний вийдуть у старті своїх команд на матчі 5 туру АПЛ
АПЛ
Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк, та захисник Борнмута Ілля Забарний вийдуть у стартовому складі своїх команд на матчі 5 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Про це повідомляють пресслужби клубів.
17:00. Брентфорд – Тоттенгем
17:00. Борнмут – Ліверпуль
Наразі турнірну таблицю очолює Манчестер Сіті, в активі команди 12 очок після чотирьох перемог, останнє місце рейтингу займає Евертон, за який грає Віталій Миколенко, в "ірисок" 0 балів і чотири поразки.
Зазначимо, що Миколенко отримав травму в матчі 4 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли. Пізніше пресслужба клубу опублікувала допис, у якому повідомила про стан гравця.