Ярмолюк та Забарний вийдуть у старті своїх команд на матчі 5 туру АПЛ

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк, та захисник Борнмута Ілля Забарний вийдуть у стартовому складі своїх команд на матчі 5 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це повідомляють пресслужби клубів.

17:00. Брентфорд – Тоттенгем

Your Bees to take on Spurs🐝 pic.twitter.com/zoTTFLyFgl — Brentford FC (@BrentfordFC) September 21, 2024

17:00. Борнмут – Ліверпуль

Your Cherries on Merseyside 🍒 pic.twitter.com/U90qenzMvA — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) September 21, 2024

Наразі турнірну таблицю очолює Манчестер Сіті, в активі команди 12 очок після чотирьох перемог, останнє місце рейтингу займає Евертон, за який грає Віталій Миколенко, в "ірисок" 0 балів і чотири поразки.

Зазначимо, що Миколенко отримав травму в матчі 4 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли. Пізніше пресслужба клубу опублікувала допис, у якому повідомила про стан гравця.