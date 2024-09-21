Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ярмолюк та Забарний вийдуть у старті своїх команд на матчі 5 туру АПЛ

Андрій Яросименко — 21 вересня, 15:58
Ярмолюк та Забарний вийдуть у старті своїх команд на матчі 5 туру АПЛ
АПЛ

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк, та захисник Борнмута Ілля Забарний вийдуть у стартовому складі своїх команд на матчі 5 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це повідомляють пресслужби клубів.

17:00. Брентфорд – Тоттенгем

17:00. Борнмут – Ліверпуль

Наразі турнірну таблицю очолює Манчестер Сіті, в активі команди 12 очок після чотирьох перемог, останнє місце рейтингу займає Евертон, за який грає Віталій Миколенко, в "ірисок" 0 балів і чотири поразки.

Зазначимо, що Миколенко отримав травму в матчі 4 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли. Пізніше пресслужба клубу опублікувала допис, у якому повідомила про стан гравця.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Брентфорд Ілля Забарний Єгор Ярмолюк

Ілля Забарний

Біда Миколенка, гучний успіх Довбика, нова позиція Циганкова. Як там наші зіграли
Борнмут Забарного мінімально програв Челсі Мудрика у матчі 4 туру АПЛ
Забарний у старті Борнмута на матч АПЛ проти Челсі, Мудрик – в запасі
Українське дербі в АПЛ: Борнмут прийме Челсі, Евертон зіграє проти Астон Вілли у 4 турі чемпіонату Англії
Кепа не зіграє за Борнмут проти Челсі

Останні новини