Челсі Мудрика розгромив Вест Гем у 5 турі АПЛ
Челсі у стартовому поєдинку 5 туру Англійської Прем'єр-ліги на виїзді обіграв Вест Гем.
Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Дублем відзначився нападник Ніколас Джексон, ще один гол на рахунку Коула Палмера.
Український вінгер Михайло Мудрик матч провів на лаві запасних.
Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25
5 тур, 21 вересня
Вест Гем – Челсі 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 4 Джексон 0:2 - 18 Джексон, 0:3 - 47 Палмер
Сьогодні відбудеться ще 7 матчів:
17:00 Ліверпуль – Борнмут
17:00 Астон Вілла – Вулвергемптон
17:00 Тоттенгем – Брентфорд
17:00 Фулгем – Ньюкасл
17:00 Лестер – Евертон
17:00 Саутгемптон – Іпсвіч
19:30 Крістал Пелес – Манчестер Юнайтед
Раніше стало відомо, що у заявку Евертона на матч з Лестером не потрапив український захисник Віталій Миколенко.