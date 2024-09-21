Челсі Мудрика розгромив Вест Гем у 5 турі АПЛ

Челсі у стартовому поєдинку 5 туру Англійської Прем'єр-ліги на виїзді обіграв Вест Гем.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Дублем відзначився нападник Ніколас Джексон, ще один гол на рахунку Коула Палмера.

Український вінгер Михайло Мудрик матч провів на лаві запасних.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

5 тур, 21 вересня

Вест Гем – Челсі 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 4 Джексон 0:2 - 18 Джексон, 0:3 - 47 Палмер

Сьогодні відбудеться ще 7 матчів:

17:00 Ліверпуль – Борнмут

17:00 Астон Вілла – Вулвергемптон

17:00 Тоттенгем – Брентфорд

17:00 Фулгем – Ньюкасл

17:00 Лестер – Евертон

17:00 Саутгемптон – Іпсвіч

19:30 Крістал Пелес – Манчестер Юнайтед

Раніше стало відомо, що у заявку Евертона на матч з Лестером не потрапив український захисник Віталій Миколенко.