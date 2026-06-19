Тренер збірної Швейцарії: Джака був диригентом на полі

Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін поділився враженнями від матчу другого туру ЧС-2026 проти Боснії і Герцеговини.

Слова фахівця наводить Blick.

"Три очки – ось що важливо. Ми заслужили перемогу – багато чого склалося вдало: тактика, заміни, командна гра. Ми задоволені результатом. Я оцінюю те, що відбувається на полі, ми відкидаємо все інше. Ми проявили терпіння і забили в потрібний момент.

Джака капітан і бере на себе відповідальність. Він був диригентом на полі – таким, яким ми його знаємо. Зрозуміло, що після нічиєї 1:1 було багато критики, але від цього ще більш чудово і важливо, що саме він привів команду до перемоги", – заявив Якін.