Народження короля: як перший гол Пеле на ЧС-1958 змінив історію футболу

На чемпіонат світу-1958 збірна Бразилії приїхала з важким тягарем минулого. Країна все ще не могла оговтатися від національної трагедії "Мараканасо" – фатальної поразки від Уругваю у фіналі ЧС-1950.

Технічні латиноамериканці досі не мали жодного тріумфу в активі на Мундіалях і відчайдушно бажали змінити цю ситуацію. Задля цього головний тренер Вісенте Феола пішов на шалений ризик, який згодом визнають найкращим його рішенням у кар'єрі.

Він проігнорував офіційний звіт командного психолога, який називав 17-річного Едсона Арантеса ду Насіменту, більш відомого як Пеле, "занадто інфантильним" для такого рівня, і взяв худенького нападника із Сантоса на турнір. Хлопець пропустив перші дві гри групового етапу через травму коліна, що ще більше викликало питань до наставника.

Юний вундеркінд з'явився на полі лише у третьому матчі проти СРСР, де відзначився асистом. Проте справжній поворотний момент, який заклав фундамент величної епохи "Короля футболу" стався за чотири дні після його дебюту – 19 червня на стадіоні "Уллеві" в Гетеборзі.

"Чемпіон" пригадує цю подію, яка сталась рівно 68 років тому. Саме тоді широка аудиторія дізналася, що у бразильців є справжній діамант.

Пеле забиває свій перший гол на ЧС Getty Images

Це був виснажливий і нервовий чвертьфінальний поєдинок проти збірної Вельсу. Британці побудували залізобетонну оборону, грали жорстко, через що бразильські зірки почувались дуже некомфортно на полі.

Рахунок на табло показував нулі й напруга зростала з кожною хвилиною, адже над фаворитами знову нависла примара чергового фіаско. А потім сталась 66-та хвилина матчу, коли світ побачив мить чистої футбольної геніальності, яка назавжди розрізала історію спорту на "до" та "після".

Юний Пеле отримав м'яч у штрафному майданчику спиною до воріт, перебуваючи під щільним наглядом валлійського захисника. Те, що він зробив далі, здавалося немислимим для тогочасного силового футболу.

Хлопчина м'яко прийняв м'яч на груди, одним дотиком прокинув його повз оборонця Мела Чарльза, миттєво розвернувся та пробив точно в нижній кут повз голкіпера Джека Келсі. Цей гол став єдиним у матчі та вивів Бразилію у півфінал.

На той час Пеле було лише 17 років і 239 днів. Він став наймолодшим автором гола на чемпіонатах світу й досі утримує цей рекорд.

Багато років по тому бразилець чітко підкреслював психологічне значення цього моменту:

"Я вважаю гол проти Вельсу найважливішим у моїй кар'єрі. Він повністю повернув мені впевненість. Після цього світ дізнався про Пеле".

Саме це взяття воріт стало точкою, з якої Пеле почав підкорення футбольного Олімпу. За наступні десять днів він встановив ще чотири історичні досягнення, які досі ніхто не перевершив і наразі вони здаються вічними:

​ Наймолодший автор хеттрику на ЧС : 17 років і 244 дні (розгром Франції у півфіналі).

: 17 років і 244 дні (розгром Франції у півфіналі). ​Наймолодший учасник фіналу ЧС : 17 років і 249 днів.

: 17 років і 249 днів. Наймолодший автор гола у фіналі ЧС : дубль у ворота Швеції у віці 17 років і 249 днів.

: дубль у ворота Швеції у віці 17 років і 249 днів. Наймолодший чемпіон світу в історії футболу.

Знаменитий французький бомбардир Жюст Фонтен, який на тому турнірі встановив досі не побитий рекорд із 13 забитими м'ячами, після зустрічі з бразильцем відверто зізнався, що був вражений юнаком. Він заявляв, що саме у півфіналі Мундіалю побачив гравця, який був на зовсім іншому рівні:

"Коли я побачив, як грає Пеле, це змусило мене відчути, що мені варто повісити бутси на цвях".

Після програного фіналу (2:5) шведський захисник Сігге Парлінг ділився емоціями, які дуже чітко відображають масштаб того, що відбулось. Він зізнавався, що йому самому хотілося аплодувати вундеркінду після п'ятого пропущеного м'яча, адже це була чиста футбольна магія.

Так, завдяки доленосному голу в Гетеборзі народилася велика історія. З того дня скромна бразильська "десятка" назавжди перетворилася на один із головних символів світового футболу.