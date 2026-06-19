Переможець ЧС-1994 потрапив до реанімації: екстренер збірної Бразилії бореться з рецидивом раку

Колишнього футболіста та тренера Карлоса Алберто Паррейру було госпіталізовано та переведено до відділення інтенсивної терапії через проблеми з легенями.

Про це повідомляє Marca.

Наразі він дихає за допомогою кисневого апарату. Зазначається, що фахівець перебуває у стабільному стані, проте терміни відновлення колишнього наставника збірної Бразилії не повідомляються.

Інформація щодо стану Паррейри шириться частково, оскільки клініка не хоче порушувати права на "приватність та конфіденційність" сім'ї хворого. Його колишній підопічний Зінью сказав, що справи зі здоров'ям у бразильського наставника йдуть недобре.

У 2023-му році у Паррейри діагностували лімфому Ходжкіна, це тип раку лімфатичної системи. У 2025-му він здолав хворобу та лікарі підтвердили, що він її вилікував, проте напередодні у нього стався рецидив. Зараз він проходить лікування.

Зауважимо, що Карлос як тренер виграв чемпіонат світу 1994-го року разом зі збірною Бразилії. Також екснаставник разом із "селесао" став чемпіоном Копа Амеріка-2004.

Нагадаємо, у березні цього року стало відомо, що колишній головний тренер мадридського Реала та збірної Бразилії Вандерлей Лушембурго потрапив до реанімації через легеневу інфекцію.