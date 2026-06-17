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Англія та Хорватія назвали стартові склади на матч 1-го туру ЧС-2026 в групі L

Володимир Слюсарь — 17 червня 2026, 22:19
Англія та Хорватія назвали стартові склади на матч 1-го туру ЧС-2026 в групі L
FIFA

Тренери збірних Англії та Хорватії визначилися зі стартовими складами на гру 1-го туру групи L чемпіонату світу-2026 з футболу.

Матч відбудеться у середу, 17 червня.

Англія: Пікфорд, Конса, О'Райлі, Стоунз, Джеймс, Райс, Андерсон, Беллінгем, Кейн, Гордон, Мадуеке.

Хорватія: Лівакович, Станішич, Гвардіол, Шутало, Вушкович, Модрич, Пашалич, Батуріна, Сучич, Перішич, Муса.

Початок зустрічі запланований на 23:00 за київським часом. В Україні наживо гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Англія – Хорватія, з якою ви можете ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що 17 червня, збірна Португалії із Кріштіаном Роналду зіграла внічию з ДР Конго у першому турі групи K на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

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