Англія та Хорватія назвали стартові склади на матч 1-го туру ЧС-2026 в групі L
Тренери збірних Англії та Хорватії визначилися зі стартовими складами на гру 1-го туру групи L чемпіонату світу-2026 з футболу.
Матч відбудеться у середу, 17 червня.
Англія: Пікфорд, Конса, О'Райлі, Стоунз, Джеймс, Райс, Андерсон, Беллінгем, Кейн, Гордон, Мадуеке.
Хорватія: Лівакович, Станішич, Гвардіол, Шутало, Вушкович, Модрич, Пашалич, Батуріна, Сучич, Перішич, Муса.
Початок зустрічі запланований на 23:00 за київським часом. В Україні наживо гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO.
"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Англія – Хорватія, з якою ви можете ознайомитися за посиланням.
Нагадаємо, що 17 червня, збірна Португалії із Кріштіаном Роналду зіграла внічию з ДР Конго у першому турі групи K на чемпіонаті світу-2026 з футболу.