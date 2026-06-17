Англія – Хорватія. Онлайн-трансляція матчу ЧС-2026

У середу, 17 червня, відбудеться матч першого туру чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Англії та Хорватії.

Гру на "AT&T Stadium" в Арлінгтоні розсудить французька бригада арбітрів на чолі із Клеманом Тюрпеном. Вона розпочнеться о 23:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Англія – Хорватія безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що ліцензований букмекер betking вважає фаворитом поєдинку підопічних Томаса Тухеля, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,78. Нічия – 3,80. Виграш хорватів – 4,75.

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Нагадаємо, що у групі L також опинились збірні Гани та Панами. Вони своє очне протистояння проведуть 18 червня о 2:00 за київським часом.



