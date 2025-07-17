В УАФ розповіли, що буде зі старим Кубком України

Вже з нового сезону переможцю Кубку України вручатимуть новий трофей. Що буде зі старим кубком розповіли кореспонденту "Чемпіона" Миколі Дендаку в Українській асоціації футболу.

Зокрема, технічний директор УАФ Ігор Дедишин зазначив, що старий Кубок України зберігатимуть у Музеї українського футболу, створення якого планують в асоціації.

"Ми віримо, що буде створений такий музей. У нас є дуже багато трофеїв є і українському футболу є чим пишатися. Старий Кубок – великий клаптик історії і він займе своє місце у цьому музеї, адже за цей трофей боролися багато поколінь футболістів. В тому числі, володар Золотого м’яча Андрій Шевченко", – заявив Дедишин.

Починаючи з сезону-2025/26 Кубок України проводитиметься в оновленому форматі. В кваліфікації візьмуть участь переможці регіональних кубків. З 1/32 до змагання приєднаються клуби УПЛ, які не беруть участі в єврокубках. З 1/16 фіналу в боротьбу вступлять і чотири представники України на євроарені.

Усі раунди складатимуться з одного матчу. Овертайми в новому регламенті не передбачені, в разі нічиєї команди одразу визначатимуть переможця в серії пенальті.

Раніше був представлений дизайн нового Кубку України з футболу, який вручатиметься переможцеві турніру вже з сезону-2025/26.