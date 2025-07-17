УАФ показала дизайн нового Кубка України

У четвер, 17 липня, був представлений дизайн нового Кубку України з футболу.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Новий трофей вручатиметься переможцеві турніру вже з сезону-2025/26.

"Собі – честь, Україні – славу! Новий трофей Кубка України – це козацька булава як символ сили та непереможності. Кошовий отаман Іван Сірко, за легендою, не програв жодної битви – як і переможець Кубка України на своєму шляху до тріумфу.

Головний елемент кубка – булава, оточена 11 списами, які символізують 11 футболістів, що, об'єднані спільною ідеєю, здобули собі – честь, а Україні – славу! Дякуємо 92 ОШБр за патріотичне гасло та захист!", – сказано в повідомленні УАФ.

Починаючи з сезону-2025/26 Кубок України проводитиметься в оновленому форматі. В кваліфікації візьмуть участь переможці регіональних кубків. З 1/32 до змагання приєднаються клуби УПЛ, які не беруть участі в єврокубках. З 1/16 фіналу в боротьбу вступлять і чотири представники України на євроарені.

Усі раунди складатимуться з одного матчу. Овертайми в новому регламенті не передбачені, в разі нічиєї команди одразу визначатимуть переможця в серії пенальті.