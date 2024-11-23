Шахтар декласував Інгулець, забивши 6 м'ячів: огляд матчу УПЛ

Донецький Шахтар здобув розгромну перемогу над Інгульцем у матчу 14 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 6:0.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

14 тур, 23 листопада

Шахтар – Інгулець 6:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+1 Бондаренко, 2:0 – 47 Франьїч, 3:0 – 50 Кевін, 4:0 – 70 Егіналду, 5:0 – 79 Зубков, 6:0 – 85 Егіналду

Нереалізований пенальті: 42 – Судаков (сейв голкіпера)

Шахтар: Різник, Вінісіус, Бондар, Франьїч, Азаров, Криськів, Бондаренко (Марлон 82), Судаков (Педріньйо 63), Зубков (Швед 80), Кевін (Невертон 63), Сікан (Егіналду 63)

Інгулець: Паламарчук, Вілівальд, Малиш (Скороход 85), Шершень, Волохатий (Волохатий 61), Мисик, Пятов, Сад (Резепов 61), Могильний (Лісняк 61), Білоцерковець (Дубілей 80), Кисленко

Попередження: 9 – Волохатий, 32 – Судаков, 53 – Мисик, 56 – Могильний

Після цієї перемоги Шахтар залишився на третій сходинці турнірної таблиці, в активі "гірників" 29 очок. Інгулець з 6 балами посідає останнє місце.

Нагадаємо, напередодні київське Динамо без проблем обіграло Чорноморець та закріпилося на першому місці в турнірній таблиці.