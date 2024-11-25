Полісся не змогло дотиснути Зорю в заключному матчі 14 туру УПЛ

Полісся вдома зіграло внічию з Зорею в 14 туру чемпіонату України.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Перший тайм пройшов із відчутною ігровоїю перевагою господарів. Полісся створило чимало гострих моментів. Найближчим до голу був Олександр Назаренко, який на 33-й хвилині впіймав м’яч на ногу та сильно пробив з-за меж штрафного майданчика – Зоря врятувалася завдяки видовищному сейву Олександра Сапутіна.

Подібний ігровий малюнок був на полі й по перерві, але в середині другого тайму Зоря несподівано відкрила рахунок. Бені Макуана спробував на дриблінгу вийти з-під пресингу, але втратив м’яч. У підсумку Пилип Будківський опинився в кількох метрах від пустих воріт – пробив не достатньо акцентовано, але Артем Смоляков усе одно не зміг винести м’яч з лінії воріт.

Ледь не відразу після пропущеного голу Полісся опинилося в більшості – другу жовту картку отримав захисник Зорі Роман Вантух. За 6 хвилин до кінця зустрічі Едуард Сарапій зрівняв рахунок з кутового. Після того "вовки" кинулися виривати перемогу, але на другий гол не спромоглися.

Чемпіонат України – УПЛ

14 тур, 25 листопада

Полісся 1:1 Зоря (0:0)

Голи: 0:1 – Будківський 64, 1:1 – Сарапій

Полісся: Волинець, Смоляков, Сарапій, Віалле, Тейлор, Бабенко, Крушинський, Лєднєв, Назаренко, Пайшау, Гуцуляк.

Зоря: Сапутін, Вантух, Джордан, Ескінья, Жуніньйо, Башич, Горбач, Слесар, Яцик, Кирюханцев, Будківський.

Попередження: Тейлор, Бабенко, Брістрич – Джордан, Вантух, Ескінья

Вилучення: Вантух

Полісся не може перемогти в УПЛ уже 5 матчів поспіль. Востаннє команда Імада Ашура здобувала три очки в чемпіонаті ще 6 жовтня, коли вдома обіграла Ворсклу (2:1). Попри чергову втрату очок, житомирці залишаються четвертими в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 23 очки.