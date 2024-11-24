Верес відібрав очки в Олександрії у матчі 14 туру УПЛ

У неділю, 24 листопада, відбувся черговий матч 14 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Верес зіграв унічию з одним із лідерів чемпіонату Олександрію.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Першими у поєдинку, який переносився за 15:30 на 17:00 через повітряні тривоги, відкрили рахунок господарі поля. З пенальті відзначився Гайдучик. Верес продовжував лідирувати майже до кінця другого тайму, але все ж не втримав перевагу в рахунку, коли за 12 хвилин до завершення основного часу гостей від поразки врятував гол Безерри.

Чемпіонат України – УПЛ

14 тур, 24 листопада

Верес – Олександрія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 27 Гайдучик (пен), 1:1 – 78 Безерра

Верес: Кожухар, Куція (Протасевич 75), Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Луан (Нонго 84), Кучеров, Кльоц, Дахновський (Шарай 65), Гайдучик (Мрвальєвич 75), Степанюк (Годя 84)

Олександрія: Єрмаков, Кравченко (Скорко 70), Кампос, Шабанов, Мартинюк, Калюжний, Мишньов (Джевані 46), Козак (Ковалець 46), Безерра, Бєляєв, Філіппов (Кулаков 80)

Попередження: 61– Вовченко, 65 – Шарай, 72 – Феррейра, 80 – Степанюк, 83 – Протасевич

Олександрія зберегла за собою другу сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 33 залікових бали, водночас Верес піднявся на 8-ме місце (16 очок). У наступному турі Олександрія 1 грудня зіграє проти Чорноморця, а Верес днем раніше зустрінеться з черкаським ЛНЗ.

У ще одному сьогоднішньому матчі ігрового дня Кривбас здолав Оболонь.