Рух завдяки пенальті переміг Лівий Берег у 14 турі УПЛ

У неділю, 24 листопада, відбувся черговий матч 14 туру Української Прем'єр-ліги, в я кому Рух мінімально переграв столичний Лівий Берег.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Наприкінці першого тайму футболіст Лівого Берега у карному майданчику сфолив на Романові Дідику й арбітр призначив пенальті. До 11-метрової позначки підійшов Ярослав Карабін та впевнено реалізував цю спробу.

Лівий Берег створив кілька небезпечних моментів на початку другої половина зустрічі, однак згодом Рух взяв м'яч під свій контроль і не дав столичному колективу відігратися. У підсумку ця перемога переривала 8-матчеву безвиграшну серію львівського клубу.

Чемпіонат України – УПЛ

14 тур, 24 листопада

Рух – Лівий Берег 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 45+1 Карабін (пен)

Рух: Ледвій, Роман, Холод, Слюбик (Підгурський 52), Сич, Дідик, Клайвер (Притула 67), Федор (Руніч 80), Карабін, Квасниця (Плюман 80), Краснопір (Климчук 67)

Лівий Берег: Механів, Сідней, Семенов, Якимів, Астахов, Когут І. (Галас 78), Дедух, Банада (Співаков 46), Войцеховський (Непейпієв 78), Синиця (Сухорочко 46), Когут М (Кобзар 86)

Попередження: 45+2 – Дідик, 46 – Слюбик, 57 – Дедух, 58 – Семенов, 68 – Роман

Після цієї перемоги львівський клуб піднявся на 8 сходинку турнірної таблиці УПЛ, маючи в активі 18 очок. Лівий Берег залишився 14-м (9 балів). У наступному турі Рух 1 грудня поміряється силами із Шахтарем, а Лівий Берег днем раніше зіграє у столичному дербі проти Оболоні.