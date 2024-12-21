Полісся зацікавилось гравцем з третьої ліги Туреччини – джерело

Житомирське Полісся націлилось на гравця турецького клубу Іскендерунспор Мехмета Маніша.

Про інтерес до гравця пише AltLigler.

AltLigler ÖZEL // Ukrayna Premier Lig takımlarından Polissya Zhytomyr, İskenderunspor'da 11 asist yapan 2001 doğumlu sağ kanat Mehmet Maniş için teklif yaptı. Tarafların görüşmesi devam ediyor. pic.twitter.com/UlyIlB1EuP — Alt Ligler (@AltLiglerTR) December 20, 2024

За інформацією джерела, житомирський клуб уже зробив пропозицію про трансфер 23-річного футболіста. Переговори між сторонами тривають.

Маніш – вихованець швейцарського Базеля. У нинішньому сезоні Мехмет зіграв 16 матчів у межах третього за силою дивізіону Туреччини та відзначився 11 результативними діями.

Раніше житомирський клуб цікавився півзахисником ізраїльського клубу Хапоел Беер-Шева, але далі інтересу справа не дійшла.

Сьогодні, 21 грудня, Полісся випустило спеціальну футболку присвячену протистоянню Усик – Ф’юрі.