Полісся зацікавилось гравцем з третьої ліги Туреччини – джерело
Мехмет Маніш
FC Basel 1893
Житомирське Полісся націлилось на гравця турецького клубу Іскендерунспор Мехмета Маніша.
Про інтерес до гравця пише AltLigler.
За інформацією джерела, житомирський клуб уже зробив пропозицію про трансфер 23-річного футболіста. Переговори між сторонами тривають.
Маніш – вихованець швейцарського Базеля. У нинішньому сезоні Мехмет зіграв 16 матчів у межах третього за силою дивізіону Туреччини та відзначився 11 результативними діями.
Раніше житомирський клуб цікавився півзахисником ізраїльського клубу Хапоел Беер-Шева, але далі інтересу справа не дійшла.
Сьогодні, 21 грудня, Полісся випустило спеціальну футболку присвячену протистоянню Усик – Ф’юрі.