Полісся випустило спеціальну футболку присвячену бою Усик – Ф’юрі

Житомирське Полісся оголосило про продаж спеціальної футболки, присвячену протистоянню між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі.

Про унікальний комплект форми оголосила пресслужба житомирян.

"Придбай ексклюзивну футболку "Polissya Usyk Team 17". Вона створена спеціально під історичний бій! Так-так, це наш набір форми №4. Може колись і зіграємо в ньому. Лімітована кількість – лише 100 екземплярів!", – говориться у повідомленні.

У дописі також сказано, чим надихались творці при створенні даного комплекту форми.

"Ця форма символізує силу, єдність і перемогу. Будь одним із небагатьох, хто отримає цей унікальний атрибут та підтримає команду й легендарного Олександра Усика", – говориться у дописі Полісся.

Нагадаємо, сьогодні, 21 грудня, відбудеться бій-реванш між чемпіоном світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та колишнім чемпіоном британцем Тайсоном Фʼюрі (34-1-1, 24 КО).

Подія пройде в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), а головний поєдинок вечора розпочнеться о 1:00 за київським часом.

У першому поєдинку роздільним рішенням суддів переміг український боксер.

Сьогодні Олександр Усик записав фінальне звернення до Тайсона Ф’юрі перед їх боєм-реваншем.