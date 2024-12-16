Полісся може підписати ізраїльського півзахисника Йосефі – джерело
Томер Йосефі
ФК Хапоель
Житомирське Полісся цікавиться ще одним ізраїльським півзахисником клубу Хапоель Беер-Шева Томером Йосефі.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
25-річний футболіст може прилетіти в Україну для підписання контракту вже до нового року.
Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро, а його контракт з клубом закінчується вже влітку.
Раніше повідомлялося, що Полісся зацікавилось півзахисником Хапоеля Єрусалим Офека Бітоном та вже працює над трансфером гравця.