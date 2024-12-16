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Полісся може підписати ізраїльського півзахисника Йосефі – джерело

Олексій Мурзак — 16 грудня 2024, 23:43
Полісся може підписати ізраїльського півзахисника Йосефі – джерело
Томер Йосефі
ФК Хапоель

Житомирське Полісся цікавиться ще одним ізраїльським півзахисником клубу Хапоель Беер-Шева Томером Йосефі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

25-річний футболіст може прилетіти в Україну для підписання контракту вже до нового року.

Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро, а його контракт з клубом закінчується вже влітку.

Раніше повідомлялося, що Полісся зацікавилось півзахисником Хапоеля Єрусалим Офека Бітоном та вже працює над трансфером гравця.

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