Динамо, Шахтар чи несподіванка: Кінарейкін назвав свого фаворита у боротьбі за золото УПЛ-2025/26

Колишній голкіпер Дніпра-1 та Карпат Яків Кінарейкін в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону розповів, що не стежить пильно за українським чемпіонатом після переїзду в Іспанію.

Однак 22-річний футболіст відзначив, що йому подобається те, що в УПЛ немає прохідних матчів. Кінарейкін пригадав сенсаційну перемогу Полтави над київським Динамо 2:1.

Воротар команди Вільярреал В, куди перебрався влітку 2025-го, спробував спрогнозувати, хто здобуде чемпіонство УПЛ за підсумками поточного сезону-2025/26.

"Динамо та Шахтар майже завжди перше коло починають не надто вдало, а у фіналі за рахунок досвіду посідають перші позиції. Гадаю, що цього разу теж це повториться. Звісно, хотілось би побачити несподіванку", – сказав Яків.

У цьому одвічному протистоянні Динамо та Шахтаря Кінарейкін зупинив свій вибір саме на "гірниках". Яків зізнався, що йому до вподоби вектор розвитку донеччан.

"Мені більше імпонує їх вектор розвитку. Вони купують футболістів за великі гроші, але більшість із них вистрілюють і переходять у ще кращу команду. Їх вектор розвитку дуже наближений до Європи", – додав ексгравець Карпат.

Відзначимо, що черкаський ЛНЗ пішов на зимову перерву несподіваним лідером турнірної таблиці УПЛ. Команда Віталія Пономарьова набрала 35 балів. Стільки ж очок у Шахтаря, який посідає другу сходинку. Натомість кияни із 26 пунктами йдуть четвертими.