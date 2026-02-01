Кінарейкін розповів, чи були пропозиції від інших клубів, окрім Вільярреала

Український воротар Яків Кінарейкін в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону розповів, що не мав конкретних пропозицій від інших клубів, лише від іспанського Вільярреала.

Цікаво, що ще задовго до переїзду у "жовту субмарину" футболіст почав вивчати саме іспанську мову. Як зізнавався голкіпер, це ніяк не було пов'язано із його футбольними пріоритетами.

"Це не було рішення лише через бажання перейти в іспанську лігу. Обрав іспанську, адже розумів, що вона вивчатиметься значно легше, аніж, до прикладу, німецька чи французька. Хотілось саморозвиватись не лише у футболі. Я знаю англійську мову, але хотів мати у своєму багажі ще одну. Плюс такий вибір впав сам по собі. Ще за період кар'єри у Дніпрі, де було багато легіонерів, які розмовляли також іспанською. Хотілось розуміти, про що вони говорять", – сказав Яків.

Нагадаємо, що Кінарейкін виступав за Дніпро-1 до кінця липня 2024 року (14 ігор). Після чого перебрався у львівські Карпати, за які провів 13 матчів – 12 пропущених голів та 5 "сухих" поєдинків.

Із липня 2025-го виступає за Вільярреал В (3 зустрічі), але вже долучався до тренувань із основною командою.

Відзначимо, що пропозиція від іспанського клубу надійшла доволі несподівано. Яків розповідав, що не мав особливих планів доволі рано покидати зелено-білу родину. Контракт 22-річного голкіпера з "жовтою субмариною" розрахований до кінця червня 2030-го.

Також Кінарейкін розповідав, чим відрізняються український та іспанський чемпіонати.