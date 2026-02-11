Український голкіпер Вільярреала отримав травму на тренуванні

Український воротар іспанського Вільярреала Яків Кінарейкін завітав на тренування львівських Карпат на милицях.

Про це повідомляє пресслужба "зелено-білих".

22-річний футболіст розповів, що отримав травму під час одного з тренувань "жовтої субмарини". Через що у його пальці на нозі утворилась тріщина.

"Три тижні тому на тренуванні наступили неприємно на ногу – тріщина в пальці. Ну, нічого, три тижні вже відходив з милицями в гіпсі, залишилося тиждень, і все, вже буду потроху повертатися на поле. Все нормально", – сказав Яків.

Нагадаємо, що Кінарейкін виступав за "левів" протягом 2024-2025 років. Воротар провів за зелено-білу родину 13 матчів, у яких пропустив 12 голів та у 5 іграх зіграв на нуль.

Із липня 2025-го виступає за іспанський клуб. Щоправда, наразі українець грає за колектив В, але долучається до тренувань із першою командою Вільярреала. Контракт Кінарейкіна з переможцем Ліги Європи-2020/21 розрахований до кінця червня 2030-го.

Раніше Кінарейкін в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону розповів, чи були у нього пропозиції від інших клубів, окрім іспанців. Також Яків висловився з приводу нового головного тренера Карпат, яким став іспанець Фран Фернандес.

Відзначимо, що Карпати проведуть перший офіційний матч у 2026-му році вже у неділю, 22 лютого. У цей день "леви" гостюватимуть на полі донецького Шахтаря. Початок зустрічі – о 15:30.