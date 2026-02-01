Це не якась збірна Франції на чолі з Мбаппе, – Кінарейкін оцінив шанси України у плейоф відбору на ЧС-2026

Колишній воротар Дніпра-1 та Карпат Яків Кінарейкін в інтерв'ю Чемпіону відзначив, що збірній України випав неприємний жереб у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Голкіпер іспанського Вільярреала В впевнений, що підопічні Сергія Реброва добре розуміють, хто така Швеція. Однак додав, що такого суперника можна і варто проходити.

"Гадаю, що хлопці усе добре розуміють. Я не прогнозист, тому робити точний прогноз не буду. Усім нам дуже хочеться, щоб Україна здобула перемогу. Швеція – неприємний суперник, але якого можна проходити. Це умовно не якась збірна Франції на чолі з Мбаппе. З усіма можна грати і можна перемагати. Головне, щоб команда не перегоріла від очікувань уболівальників, критики та відповідальності. Потрібно підійти до матчу із холодною головою", – заявив Кінарейкін.

Нагадаємо, що Україна вийшла у плейоф відбору на ЧС-2026, де зіграє проти Швеції, із другого місця групи D. Команда Реброва набрала 10 балів та у спекотній боротьбі випередила Ісландію.

Півфінал плейоф проти шведів запланований на 26 березня. Домашнім стадіоном "синьо-жовтих" буде арена іспанського клубу Леванте.

Переможець протистояння Україна – Швеція вийде на тріумфатора пари Польща – Албанія. Фінал плейоф відбору на Мундіаль відбудеться 31 березня.