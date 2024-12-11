Лассіна Траоре: Ми все ще впевнені у виході в плейоф ЛЧ

Нападник донецького Шахтаря Лассіна Траоре прокоментував поразку від мюнхенської Баварії (1:5) у шостому турі загального етапу Ліги чемпіонів.

Приводить слова футболіста офіційний сайт UEFA.

"Це була складна гра для нас, складний результат, особливо з огляду на те, як ми грали. Я вважаю, що ми заслуговували на більше, але не скажу, що ми заслуговували на перемогу. Рахунок занадто великий для такої гри. Ми повинні винести урок і продовжувати рухатись вперед", – сказав буркінієць.

Траоре розповів, що у команді все ще впевнені у виході у плейоф. Та додав, що останні два тури будуть вкрай важкими.

"Ми все ще впевнені у виході у плейоф У нас ще є шанс, це футбол. У нас є два матчі по 90 хвилин, обидва в Німеччині. Ми граємо з дортмундською Борусією, що буде непросто, а також з Брестом, який дуже добре грає в цьому турнірі", – сказав нападник.

Нагадаємо, останні два тури загального етапу Ліги чемпіонів відбудуться аж у січні. За підсумками 8 турів до наступного етапу змагань пройдуть 24 команди – 8 з яких напряму потраплять до 1/8 фіналу, а 16 інших зіграють стикові матчі.

На даний момент Шахтар може розраховувати на 10 очок (це за умови перемог у двох останніх матчах), але тепер не все залежить від "гірників" – результати суперників вкрай важливі.

Раніше, наставник "гірників" Марино Пушич прокоментував ганебну поразку своїх підопічних у Гельзенкірхені.