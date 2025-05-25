Шахтар підпише контракт з Тураном найближчими днями – Романо
Залишилися лічені дні до того моменту, коли Шахтар отримає нового головного тренера в особі Арди Турана.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у наступні кілька днів "гірники" мають підписати контракт з ексгравцем Атлетико та Барселони.
Повідомляється, що сторони погодили всі умови – Туран підпише угоду, яка буде розрахована до літа 2027 року.
Нагадаємо, що вчора, 24 травня, одразу після нічийного матчу з Рухом (1:1) Шахтар оголосив про відставку Маріно Пушича з посади головного тренера.
Туран у свою чергу залишить турецький Еюпспор, в якому працював з квітня 2023 року.
Команда ексхавбека "помаранчево-чорних" Тараса Степаненка під керівництвом 38-річного фахівця завершила сезон-2024/25 на шостому місці таблиці Суперліги, зупинившись в кроці від єврокубків.
Туран працюватиме у Шахтарі в тому числі в межах Ліги Європи, куди донецький колектив потрапив в статусі володаря Кубку України.