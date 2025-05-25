Шахтар підпише контракт з Тураном найближчими днями – Романо

Залишилися лічені дні до того моменту, коли Шахтар отримає нового головного тренера в особі Арди Турана.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у наступні кілька днів "гірники" мають підписати контракт з ексгравцем Атлетико та Барселони.

Повідомляється, що сторони погодили всі умови – Туран підпише угоду, яка буде розрахована до літа 2027 року.

🚨🇺🇦 Arda Turan will sign in as new Shakhtar Donetsk manager in the next days, agreement done and here we go!



Former Barça and Atlético midfielder will start new chapter at Shakhtar replacing coach Marino Pusic.



Understand the contract will be valid until June 2027. 🇹🇷 pic.twitter.com/M0CAizuKNs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2025

Нагадаємо, що вчора, 24 травня, одразу після нічийного матчу з Рухом (1:1) Шахтар оголосив про відставку Маріно Пушича з посади головного тренера.

Туран у свою чергу залишить турецький Еюпспор, в якому працював з квітня 2023 року.

Команда ексхавбека "помаранчево-чорних" Тараса Степаненка під керівництвом 38-річного фахівця завершила сезон-2024/25 на шостому місці таблиці Суперліги, зупинившись в кроці від єврокубків.

Туран працюватиме у Шахтарі в тому числі в межах Ліги Європи, куди донецький колектив потрапив в статусі володаря Кубку України.