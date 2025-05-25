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Шахтар підпише контракт з Тураном найближчими днями – Романо

Олексій Погорелов — 25 травня 2025, 12:48
Арда Туран
Арда Туран
Getty Images

Залишилися лічені дні до того моменту, коли Шахтар отримає нового головного тренера в особі Арди Турана.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у наступні кілька днів "гірники" мають підписати контракт з ексгравцем Атлетико та Барселони.

Повідомляється, що сторони погодили всі умови – Туран підпише угоду, яка буде розрахована до літа 2027 року.

Нагадаємо, що вчора, 24 травня, одразу після нічийного матчу з Рухом (1:1) Шахтар оголосив про відставку Маріно Пушича з посади головного тренера.

Туран у свою чергу залишить турецький Еюпспор, в якому працював з квітня 2023 року.

Команда ексхавбека "помаранчево-чорних" Тараса Степаненка під керівництвом 38-річного фахівця завершила сезон-2024/25 на шостому місці таблиці Суперліги, зупинившись в кроці від єврокубків.

Туран працюватиме у Шахтарі в тому числі в межах Ліги Європи, куди донецький колектив потрапив в статусі володаря Кубку України.

Україна Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк Чемпіонат Туреччини, Суперліга Еюпспор Арда Туран

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