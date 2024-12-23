Сімеоне визнаний найкращим тренером Прімери у грудні

Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне володар нагороди найкращого тренера грудня у іспанській Прімері.

Про перемогу наставника "матрацників" повідомила пресслужба Прімери.

Нагадаємо, Атлетіко не програв жодного матчу з 27 жовтня. Після поразки з рахунком 0:1 над Реал Бетісом.

Команда під керівництвом Сімеоне виграла всі свої ігор (7 із 7): Лас-Пальмас (2:0), Мальорка (1:0), Депортиво Алавес (2:1), Реал Вальядолід (5:0), Севілья (4:3), Хетафе (1:0) та Барселона (2:1).

Відмітимо, що аргентинський спеціаліст вперше у сезоні здобув цю нагороду.

У голосуванні за найкращого тренера грудня від LaLiga EA Sports Сімеоне обійшов Дієго Мартінеса (Лас-Пальмас) та Ернесто Вальверде (Атлетик Більбао).

Наразі Атлетико йде лідером у чемпіонаті Іспанії, маючи 41 бал за 18 матчів.

Найближчий переслідувач "матрацників" – Реал Мадрид, має на одне очко менше. Підопічні Анчелотті в останньому турі перемоги Севілью – 4:2 та провели на футбольну пенсію легенду андалусійців Хесуса Наваса, влаштувавши йому коридор "пошани" перед матчем.