Гол Мбаппе допоміг Реалу обіграти Севілью, Валенсія та Алавес не виявили сильнішого у 18 турі Ла Ліги

У неділю, 22 грудня, відбулись перші два матчі ігрового дня в чемпіонаті Іспанії.

Алавес у битві аутсайдерів не втримав переможний результат проти Валенсії, пропустивши вирішальний гол на восьмій доданій хвилині матчі.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга-2024/25

18 тур, 22 грудня

Валенсія – Алавес 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Мартін, 7, 1:1 – Роха, 70 (пен.), 1:2 – Хордан, 88 (пен.), 2:2 – Гомес, 90+8

У другому матчі ігрового дня мадридський Реал на Сантьяго Бернабеу впевнено переграв Севілью. Відзначимо хороший перфоманс від Кіліана Мбаппе, який забив гол та віддав результативну передачу на Діаса.

Реал Мадрид – Севілья 4:2 (3:1)

Голи: 1:0 – Мбаппе, 10, 2:0 – Вальверде, 20, 3:0 – Родріго, 34, 3:1 – Ромеро, 35, 4:1 – Діас, 53, 4:2 – Лукебакіо, 85

Після цієї перемоги Реал продовжує перебувати на другому місці у турнірній таблиці, маючи 40 очок у своєму активі. Севілья перебуває на 12 стрічці, набравши 22 залікові бали.