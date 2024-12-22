Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Легенда Севільї зіграв свій останній матч в кар'єрі

Володимир Максименко — 22 грудня 2024, 19:53
Легенда Севільї зіграв свій останній матч в кар'єрі
Хесус Навас
Севілья

Захисник Севільї та збірної Іспанії Хесус Навас зіграв свій останній матч у професійній кар'єрі.

Офіційний Х-акаунт Ла Ліги опублікував відео із прощанням іспанця з футболом.

Досвідчений футболіст вийшов на поле з лави для запасних у матчі з Реалом, замінивши Ідумбо на 65-й хвилині матчу.

Цей поєдинок став останнім в кар'єрі 39-річного Наваса. З 2003 року Хесус провів 982 матчі за Севілью, Манчестер Сіті та збірну Іспанії, забивши 52 голи та віддавши 165 результативних передач.

Навас ставав переможцем чемпіонатів світу, Європи та Ліги націй у складі "Фурії рохи", а також чотири рази вигравав Лігу Європи, двічі Кубок Іспанії та Англії, одного разу вигравав АПЛ, Суперкубок УЄФА та Суперкубок Іспанії.

Раніше Навас розповів, що довгий час страждає від травми стегна.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Навас Севілья

Навас

Легенда Севільї провів останній домашній матч за клуб
Євро та Копа Америка як останнє слово. Хто приєднався до Крооса й Ді Марії, та пішов з міжнародного футболу
Ветеран збірної Іспанії зізнався, що роками грає з травмою стегна
Справжня легенда нинішньої Іспанії — непомітний герой нашого часу
Легенда Севільї підпише з клубом довічний контракт

Останні новини