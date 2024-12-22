Легенда Севільї зіграв свій останній матч в кар'єрі

Захисник Севільї та збірної Іспанії Хесус Навас зіграв свій останній матч у професійній кар'єрі.

Офіційний Х-акаунт Ла Ліги опублікував відео із прощанням іспанця з футболом.

Досвідчений футболіст вийшов на поле з лави для запасних у матчі з Реалом, замінивши Ідумбо на 65-й хвилині матчу.

Цей поєдинок став останнім в кар'єрі 39-річного Наваса. З 2003 року Хесус провів 982 матчі за Севілью, Манчестер Сіті та збірну Іспанії, забивши 52 голи та віддавши 165 результативних передач.

Навас ставав переможцем чемпіонатів світу, Європи та Ліги націй у складі "Фурії рохи", а також чотири рази вигравав Лігу Європи, двічі Кубок Іспанії та Англії, одного разу вигравав АПЛ, Суперкубок УЄФА та Суперкубок Іспанії.

Раніше Навас розповів, що довгий час страждає від травми стегна.