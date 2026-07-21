Визначився кандидат на заміну Скалоні в збірній Аргентини

Марсело Гальярдо може замінити Ліонеля Скалоні на посаді головного тренера збірної Аргентини.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Контракт Скалоні з Асоціацією футболу Аргентини (АФА) діє до кінця грудня поточного року. Після поразки у фіналі чемпіонату світу-2026 від Іспанії Скалоні заявив, що, ймовірно, допрацює контракт до кінця, після чого покине свою посаду.

Мрією АФА є запрошення за посаду головного тренера Дієго Сімеоне з Атлетико Мадрид, проте таке підписання виглядає малоймовірним.

Найбільш реалістичним варіантом є запрошення Марсело Гальярдо, якого наприкінці лютого звільнили з посади головного тренера Рівер Плейта.

50-річний фахівець раніше також працював із уругвайським Насьоналем і Аль-Іттіхадом. В якості гравця Гальярдо в 1994 – 2003 роках провів 44 матчі та забив 13 голів за збірну Аргентини.