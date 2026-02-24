Головний тренер Рівер Плейта покинув клуб, йому знайшли зіркову заміну

50-річний аргентинський фахівець Марсело Гальярдо покинув посаду головного тренера Рівер Плейта.

Про це повідомляє пресслужба аргентинського клубу.

Рішення про припинення співпраці було ухвалене за взаємною згодою сторін у зв'язку з незадовільними результатами команди. На даний момент Рівер Плейт посідає 10 місце в групі В аргентинської Апертури.

Гальярдо очолював Рівер Плейт із серпня 2024 року. Раніше він уже працював із командою в 2014 – 2022 роках.

Головним претендентом на заміну Гальярдо є іменитий Хорхе Сампаолі, який лише 12 лютого покинув посаду головного тренера бразильського Атлетіко Мінейро. Він відомий за роботою зі збірними Чилі та Аргентини, а також із Севільєю, Марселем та іншими клубами.