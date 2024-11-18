Відомо, де Погба планує продовжити кар'єру після дискваліфікації

Поль Погба, який знаходиться у статусі вільного агента, після дискваліфікації планує повернутися до провідного чемпіонату Європи.

Про це повідомляє ESPN.

Футболіст не називає конкретного клубу, проте за інформацією деяких ЗМІ, до гравця проявляють інтерес кілька команд АПЛ.

Сам гравець наразі тренується в Маямі та планує після повернення на поле знову отримати виклик до збірної Франції, з якою у 2018 році став чемпіоном світу.

Останнім клубом Погба був Ювентус, до якого він повернувся влітку 2022 року. Востаннє француз виходив на поле 3 вересня 2023 проти Емполі (2:0). 15 листопада туринці розірвали контракт з півзахисником.

Угоду було розірвано через позитивний допінг-тест Погба на метаболіти тестостерону та дискваліфікацію. 31-річний француз був відсторонений ще у вересні 2023 року.

Згодом термін дискваліфікації Погба скоротили з чотирьох років до 18 місяців. Хавбек зможе повернутися на поле у березні 2025 року.