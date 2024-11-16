Два клуби АПЛ проявляють інтерес до Погба

Клуби Англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл та Вест Гем проявляють інтерес до колишнього півзахисника Ювентуса Поля Погба.

Про це повідомляє Fichajes.

Перехід в один із клубів може відбутися у зимове трансферне вікно.

Погба влітку 2022 року повернувся до Ювентуса з Манчестер Юнайтед. Востаннє француз виходив на поле 3 вересня 2023 проти Емполі (2:0).

15 листопада туринці розірвали контракт з півзахисником.

Угоду було розірвано через позитивний допінг-тест Погба на метаболіти тестостерону та дискваліфікацію. 31-рінчний француз був відсторонений ще у вересні 2023 року.

Згодом термін дискваліфікації Погба скоротили з чотирьох років до 18 місяців, проте це не вплинуло на рішення туринського клубу.

Хавбек зможе повернутися на поле у березні 2025 року. На руках у француза є різні варіанти продовження кар’єри: в Європі, Саудівській Аравії та MLS.