Перехід за однієї умови: Деку розповів, чому Барселона відмовила Челсі у трансфері Лопеса

Спортивний директор Барселони Деку поділився інформацією про трансфер Ферміна Лопеса в Челсі, який не відбувся минулого літа.

Слова 48-річного португальця наводить Фабріціо Романо.

Наприкінці серпня Челсі надіслав Барселоні пропозицію за Лопеса в розмірі 50 мільйонів євро. Незважаючи на привабливу суму трансферу, каталонці відмовилися відпускати свого футболіста.

За словами Деку, цей трансфер міг відбутися тільки за однієї умови – якби 22-річний іспанець сам попросив "синьо-гранатових" відпустити його до Лондону.

"Ми не хотіли продавати Ферміна, відповідь проста. Продаж Ферміна означав би ослаблення складу команди. Єдиним варіантом було б, якби Фермін сам попросив нас залишити клуб, але цього не сталося. Тому ми дуже задоволені", – сказав Деку.

У нинішньому сезоні Фермін Лопес взяв участь у п'яти матчах Барселони, відзначившись двома голами. Останні три поєдинки каталонського клубу він пропустив через м'язову травму.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 жовтня, Барселона зіграє з ПСЖ Іллі Забарного в межах другого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Старт матчу запланований на 22:00 за київським часом.

