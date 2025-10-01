Українська правда
Забарний з ПСЖ проти Барселони, Арсенал протистоятиме Олімпіакосу в другому турі Ліги чемпіонів

Володимир Максименко — 1 жовтня 2025, 08:10
Ілля Забарний
Getty Images

У середу, першого жовтня, відбудеться низка матчів у межах другого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

У перший ігровий слот буде зіграно два поєдинки – Карабах вдома гратиме з Копенгагеном, а Ньюкасл вирушить в гості до бельгійського Уніона. Стартовий свисток обох матчів пролунає о 19:45 за київським часом.

Згодом лондонський Арсенал після напруженої перемоги в матчі АПЛ зіграє з Олімпіакосом, а Ілля Забарний у складі ПСЖ у центральному поєдинку дня зустрінеться з Барселоною.

Розклад матчів Ліги чемпіонів на 1 жовтня

  • 19:45 Карабах – Копенгаген
  • 19:45 Роял Уніон – Ньюкасл
  • 22:00 Арсенал – Олімпіакос
  • 22:00 Баєр – ПСВ
  • 22:00 Барселона – ПСЖ
  • 22:00 Боруссія Дортмунд – Атлетик
  • 22:00 Вільярреал – Ювентус
  • 22:00 Монако – Манчестер Сіті
  • 22:00 Наполі – Спортинг
Усі матчі в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.

Напередодні Бенфіка з українцями у складі поступилась Челсі, а Галатасарай сенсаційно переграв Ліверпуль.

