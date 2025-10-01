Забарний з ПСЖ проти Барселони, Арсенал протистоятиме Олімпіакосу в другому турі Ліги чемпіонів
Ілля Забарний
Getty Images
У середу, першого жовтня, відбудеться низка матчів у межах другого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
У перший ігровий слот буде зіграно два поєдинки – Карабах вдома гратиме з Копенгагеном, а Ньюкасл вирушить в гості до бельгійського Уніона. Стартовий свисток обох матчів пролунає о 19:45 за київським часом.
Згодом лондонський Арсенал після напруженої перемоги в матчі АПЛ зіграє з Олімпіакосом, а Ілля Забарний у складі ПСЖ у центральному поєдинку дня зустрінеться з Барселоною.
Розклад матчів Ліги чемпіонів на 1 жовтня
- 19:45 Карабах – Копенгаген
- 19:45 Роял Уніон – Ньюкасл
- 22:00 Арсенал – Олімпіакос
- 22:00 Баєр – ПСВ
- 22:00 Барселона – ПСЖ
- 22:00 Боруссія Дортмунд – Атлетик
- 22:00 Вільярреал – Ювентус
- 22:00 Монако – Манчестер Сіті
- 22:00 Наполі – Спортинг
Усі матчі в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.
Напередодні Бенфіка з українцями у складі поступилась Челсі, а Галатасарай сенсаційно переграв Ліверпуль.