Сейв голкіпера Барселони у матчі проти своєї колишньої команди визнали найкращим у Ла Лізі
Хоан Гарсія
Marc Graupera/FC Barcelona
Сейв воротаря каталонської Барселони Хоана Гарсії у матчі 18-го туру Ла Ліги проти Еспаньйола (2:0 – перемога "синьо-гранатових) визнали найкращим за версією внутрішнього чемпіонату.
Про це повідомляє пресслужба Прімейри.
25-річний іспанський воротар випередив у цій номінації Яна Облака з мадридського Атлетико та Унаї Сімона з Атлетика Більбао. У першому таймі Гарсія за допомогою рефлексів ефектно відбив м'яч супротивника, який прорвався у штрафний майданчик.
Нагадаємо, що Хоан Гарсія перейшов до "блаугранас" з Еспаньйола у липні минулого року. За цей час він провів у футболці каталонців 45 матчів, у яких пропустив 42 м'ячі та 18 разів залишив ворота недоторканними.