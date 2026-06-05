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Сейв голкіпера Барселони у матчі проти своєї колишньої команди визнали найкращим у Ла Лізі

Микола Літвінов — 5 червня 2026, 00:54
Сейв голкіпера Барселони у матчі проти своєї колишньої команди визнали найкращим у Ла Лізі
Хоан Гарсія
Marc Graupera/FC Barcelona

Сейв воротаря каталонської Барселони Хоана Гарсії у матчі 18-го туру Ла Ліги проти Еспаньйола (2:0 – перемога "синьо-гранатових) визнали найкращим за версією внутрішнього чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба Прімейри.

25-річний іспанський воротар випередив у цій номінації Яна Облака з мадридського Атлетико та Унаї Сімона з Атлетика Більбао. У першому таймі Гарсія за допомогою рефлексів ефектно відбив м'яч супротивника, який прорвався у штрафний майданчик.

Нагадаємо, що Хоан Гарсія перейшов до "блаугранас" з Еспаньйола у липні минулого року. За цей час він провів у футболці каталонців 45 матчів, у яких пропустив 42 м'ячі та 18 разів залишив ворота недоторканними.

Барселона Еспаньйол Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Хоан Гарсія

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