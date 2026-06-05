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Ла Ліга назвала найкращого гравця сезону-2025/26

Олег Дідух — 5 червня 2026, 16:49
Ла Ліга назвала найкращого гравця сезону-2025/26

Вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал був визнаний найкращим гравцем Ла Ліги сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

У сезоні-2025/26 Ямал взяв участь у 28 матчах Ла ліги та відзначився у них 16 голами та 12 асистами. 18-річний вінгер допоміг Барселоні вдруге поспіль завоювати титул чемпіонів Іспанії.

Нагадаємо, раніше приз найкращому тренеру сезону в Ла Лізі також відправився у Барселону – його завоював Ганс-Дітер Флік.

Нагадаємо, кінцівку клубного сезону Ямал пропустив через травму задньої поверхні стегна, яку отримав 22 квітня. Наприкінці травня Ламін відновив тренування, проте, ймовірно, пропустить перші два матчі збірної Іспанії на ЧС-2026.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ламін Ямал

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