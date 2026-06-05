Барселона затримує трансфер провального вихованця у Монако

Ансу Фаті може продовжити виступи за французький Монако, але Барселона, якій належить контракт футболіста, не поспішає легко прощатися із лівим вінгером.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

"Червоно-білі" готові викупити угоду атакувального гравця за 11 мільйонів євро та вже навіть вдарили по руках із самим Фаті. Однак такому повноцінному трансферу можуть завадити фінансові апетити "блаугранас".

Іспанський гранд хоче включити у домовленість із Монако опцію зворотного викупу власного вихованця або пункт про гарантовані відсотки у випадку перепродажу Ансу.

Водночас у каталонському клубі не виключають варіанту із продажем Ансу в інший клуб, який запропонує ще кращу пропозицію. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.

Контракт 23-річного футболіста з чемпіоном Ла Ліги-2025/26 розрахований до кінця червня 2028-го.

Нагадаємо, що Фаті називали "новим Ліонелем Мессі", однак після яскравого початку за основу Барселони, травми загубили його кар'єру.

У футболці першої команди "блаугранас" іспанець провів 123 матчі (29 голів та 10 асистів) та завоював із каталонцями 4 трофеї.

Із липня 2025-го грав в оренді у Франції (12 м'ячів у 30 іграх). Оренда Ансу із Монако спливає 30 червня 2026-го.

Раніше повідомлялося, що легендарний голкіпер Барселони може стати одноклубником Зінченка.