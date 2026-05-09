Леванте здобув вольову перемогу над Осасуною у стартовому матчі 35 туру Ла Ліги
У п'ятницю, 8 травня, стартувала програма 35 туру іспанської Ла Ліги, у першому матчі якого Леванте вдома переграв Осасуну.
Зустріч завершилася з рахунком 3:2.
Гості впевнено розпочали поєдинок після автоголу від суперника, а згодом Будімір подвоїв рахунок.
Втім, під перерву Осасуна розгубила всю перевагу, дозволили супернику відновити паритет на табло завдяки дублю Гарсії. Ба більше, на 45-й хвилині Осасуна взагалі залишилася у меншості.
Леванте довго не міг реалізувати чисельну перевагу, але під фінальний свисток Ейонг все ж зміг забити третій гол та вирвати вольову перемогу для свого клубу.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
35 тур, 8 травня
Леванте – Осасуна 3:2 (2:2)
Голи: 0:1 – 3 Толян (аг), 0:2 – 11 Будімір, 1:2 – 35 Гарсія, 2:2 – 37 Гарсія, 3:2 – 90 Ейонг
Нагадаємо, у заключному матчі 34 туру Севілья перемогла Реал Сосьєдад.