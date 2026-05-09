Атлетико Мадрид – Сельта. Де та коли дивитися матч 35 туру Ла Ліги

Денис Шаховець — 9 травня 2026, 12:30
У суботу, 9 травня, на стадіоні "Сівітас Метрополітано" відбудеться матч 35 туру іспанської Ла Ліги, в якому мадридський Атлетико прийматиме Сельту.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 2" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 19:30 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, більше шансів на перемогу мають "матрацники", успіх яких оцінюється коефіцієнтом 2,19. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 3,45, на нічию – 3,53.

Зазначимо, що наразі Атлетико посідає четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, а Сельта – шосту. Вони мають у своєму активі 63 та 47 залікових балів відповідно.

