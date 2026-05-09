Атлетико програв Сельті, Севілья здобула вольову перемогу над Еспаньйолом у 35 турі Ла Ліги

У суботу, 9 травня, низкою матчів продовжилася програма 35 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Так, у перших протистояннях ігрового дня Ельче зіграв унічию з Алавесом, а Севілья вдома перемогла Еспаньйол.

Водночас у ще одній зустрічі, яка відбулася пізніше, Атлетико Мадрид вдома поступився Сельті.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

35 тур, 9 травня

Ельче – Алавес 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 51 Мартінес (пен), 1:1 – 72 Родрігес

Севілья – Еспаньйол 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 56 Долан, 1:1 – 82 Кастрін, 2:1 – 90+1 Адамс

Атлетико Мадрид – Сельта 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 62 Іглесіас

22:00 Реал Сосьєдад – Бетіс

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Леванте здобув вольову перемогу над Осасуною.