Атлетико програв Сельті, Севілья здобула вольову перемогу над Еспаньйолом у 35 турі Ла Ліги
У суботу, 9 травня, низкою матчів продовжилася програма 35 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.
Так, у перших протистояннях ігрового дня Ельче зіграв унічию з Алавесом, а Севілья вдома перемогла Еспаньйол.
Водночас у ще одній зустрічі, яка відбулася пізніше, Атлетико Мадрид вдома поступився Сельті.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
35 тур, 9 травня
Ельче – Алавес 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 51 Мартінес (пен), 1:1 – 72 Родрігес
Севілья – Еспаньйол 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 56 Долан, 1:1 – 82 Кастрін, 2:1 – 90+1 Адамс
Атлетико Мадрид – Сельта 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 62 Іглесіас
- 22:00 Реал Сосьєдад – Бетіс
Нагадаємо, у стартовому матчі туру Леванте здобув вольову перемогу над Осасуною.