Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Атлетико програв Сельті, Севілья здобула вольову перемогу над Еспаньйолом у 35 турі Ла Ліги

Олексій Мурзак — 9 травня 2026, 21:29
Атлетико програв Сельті, Севілья здобула вольову перемогу над Еспаньйолом у 35 турі Ла Ліги

У суботу, 9 травня, низкою матчів продовжилася програма 35 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Так, у перших протистояннях ігрового дня Ельче зіграв унічию з Алавесом, а Севілья вдома перемогла Еспаньйол.

Водночас у ще одній зустрічі, яка відбулася пізніше, Атлетико Мадрид вдома поступився Сельті.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
35 тур, 9 травня

Ельче – Алавес 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 51 Мартінес (пен), 1:1 – 72 Родрігес

Севілья – Еспаньйол 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 56 Долан, 1:1 – 82 Кастрін, 2:1 – 90+1 Адамс

Атлетико Мадрид – Сельта 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 62 Іглесіас

  • 22:00 Реал Сосьєдад – Бетіс
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Леванте здобув вольову перемогу над Осасуною.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Атлетико Мадрид – Сельта. Де та коли дивитися матч 35 туру Ла Ліги
Леванте здобув вольову перемогу над Осасуною у стартовому матчі 35 туру Ла Ліги
Легендарний спортивний директор повернеться у Ла Лігу
Бійка на тренуванні Реала: клуб розпочав провадження щодо Вальверде та Чуамені
Гравці Реала ледь не побилися між собою на тренуванні перед матчем з Барселоною

Останні новини