Джерело повідомило плани Реала щодо майбутнього Луніна
Український воротар мадридського Реала продовжить займати місце запасного голкіпера клубу.
Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, попри те, що Лунін не отримував ігрової практики з травня 2024 року, наставник "вершкових" Карло Анчелотті не планує проводити ротацію у воротарському складі, та замінювати Тібо Куртуа, який міцно закріпився на своїй позиції.
Зазначається, що Лунін може взяти участь у матчі аж у січні 2025 року, коли Реал розпочне виступи у Кубку Іспанії. До тих пір, його вихід у стартовому складі, або на заміну можливий лише у випадку травми Куртуа.
Нагадаємо, напередодні 25-річний українець підписав новий контракт із "королівським клубом", який розрахований на 6 сезонів. Також інсайдери вже повідомили клаусулу (суму відступних, яку мають виплатити інші клуби, аби викупити Андрія) в новій угоді.
У сезоні-2023/24 голкіпер зіграв 31 матч на клубному рівні, з яких 12 відстояв на нуль та пропустив 32 голи. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.
Напередодні Лунін увійшов до списку претендентів на "Трофей Яшина", який вручають найкращому воротареві за підсумками року, а також потрапив у двадцятку найкращих воротарів світу за версією порталу Givemesport.