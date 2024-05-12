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Ван де Бек повернеться у Манчестер Юнайтед

— 12 травня, 16:18
Ван де Бек повернеться у Манчестер Юнайтед

Півзахисник Айнтрахта Донні ван де Бек, права на якого належать Манчестер Юнайтед, повернеться до англійського клубу після завершення оренди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Агент гравця підтвердив інформацію про те, що німецький клуб не скористається опцією викупу гравця за 11 млн євро.

Футболіст повернеться у МЮ в липні 2024 року.

Нагадаємо, Донні ван де Бек приєднався до манкуніанців влітку 2020 року за 39 млн євро. У січні 2024 року нідерландця орендував Айнтрахт.

Манчестер Юнайтед після приголомшливої поразки від Крістал Пелес посідає 8 місце в чемпіонаті з 54 очками. Наступний матч команда зіграє 12 травня проти Арсенала.

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