Визначились всі учасники основного раунду Ліги Європи

Завершились матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, за підсумком яких був сформований список учасників основного раунду єврокубку.

Вперше в історії Ліги Європи основний етап не буде складатися з груп. Його учасниками будуть 36 команд, серед яких київське Динамо.

Усі учасники Ліги Європи

Кошик 1: Рома, Манчестер Юнайтед, Порту, Аякс, Рейнджерс, Айнтрахт, Лаціо, Тоттенгем, Славія;

Кошик 2: Реал Сосьєдад, АЗ, Брага, Олімпіакос, Ліон, ПАОК, Фенербахче, Маккабі Тель-Авів, Ференцварош;

Кошик 3: Карабах, Галатасарай, Вікторія Пльзень, Буде-Глімт, Юніон, Динамо Київ, Лудогорець, Мідтьюлланд, Мальме;

Кошик 4: Атлетик, Гоффенгайм, Ніцца, Андерлехт, Твенте, Бешикташ, ФКСБ, РФШ, Ельфсборг.

Нагадаємо, що кияни потрапили до Ліги Європи через виліт з плейоф кваліфікації ЛЧ. Підопічні Олександра Шовковського поступилися австрійському Зальцбургу (0:2, 1:1).

Додамо, що за новим форматом Ліги Європи кожна команда зіграє замість групового раунду 8 матчів із різними суперниками.

Жеребкування основного етапу Ліги Європи відбудеться у 30 серпня. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію даної події.