Аякс розгромив Ягеллонію, Бешикташ з дублем Іммобіле переграв Лугано у плейоф кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні, 29 серпня, відбулись матчі-відповіді фінальної частини плейоф кваліфікацій Ліги Європи сезону-2024/25.
Голи: 0:1 - 40 Ікауньєкс, 1:1 - 75 Сушич, 2:1 - 90+4 Доніс
Ельфсборг — Молде 0:1 (0:0) - після пенальті 4:2
(перший матч 1:0)
Гол: 0:1 - 62 Беріша
Петрокуб — Лудогорець 1:2 (1:0)
(перший матч 0:4)
Голи: 1:0 - 28 Амброс, 1:1 - 75 Делев, 1:2 - 90+3 Рік
Андерлехт — Динамо Мінськ 1:0 (0:0)
(перший матч 1:0)
Гол: 1:0 - 83 Амузу
Аякс — Ягеллонія 3:0 (1:0)
(перший матч 4:1)
Голи: 1:0 - 43 Фіц-Джим, 2:0 - 64 Тейлор, 3:0 - 71 Броббі
Бешикташ — Лугано 5:1 (1:0)
(перший матч 3:3)
Голи: 1:0 - 7 Іммобіле, 1:2 - 59 Владі, 2:1 - 65 Фернандеш, 3:1 - Сілва, 4:1 - 71 Іммобіле, 5:1 - 90+2 Учан
Стяуа — ЛАСК 1:0 (0:0)
(перший матч 1:1)
Гол: 1:0 - 90+3 Олару
Хартс — Вікторія 0:1 (0:0)
(перший матч 0:1)
Гол: 0:1 - 76 Черв
Бачка-Топола — Макаббі Тель-Авів 1:5
(перший матч 0:3)
Голи: 0:1 - 2 Аддо, 0:2 - 6 Аддо, 0:3 - 12 Асанте, 0:4 - 56 Тургеман, 0:5 - 89 Шахар, 1:5 - 90+2 Мбунгу
Рапід — Брага 2:2
(перший матч 1:2)
Голи: 1:0 - 9 автогол Аррі-Мбі, 2:0 - 47 Янссон, 2:1 - 68 Ель Уаззані (пен), 2:2 - 70 Орта
Шемрок — ПАОК 0:2
(перший матч 0:4)
Голи: 0:1 - 64 Оздоєв, 0:2 - 75 Десподов
Борац Баня-Лука — Ференцварош 1:1 (2:3 по пенальті)
(перший матч 0:0)
Голи: 1:0 - 104 Граховац, 1:1 - 111 Варга (пен)
Жеребкування основного етапу Ліги Європи відбудеться 30 серпня. Початок — о 14:00 за київським часом.